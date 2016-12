Basketbolda Maçın Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Best Balıkesir'i 80-75 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, mutlu olduklarını ancak hatalarını analiz edeceklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, karşılaşmanın birinci ve ikinci devrelerinde çok farklı bir görüntü ortaya koyduklarını belirterek, "15. ve 25. dakikalar gece ve gündüz kadar farklıydı. Bir sürü mazeret üretebiliriz. Günün sonunda oyun konsantrasyonunu çabuk kaybeden takımlar maç kaybetmeye çok yakındır. İkinci devrede tamamen ne yaptığını bilmeyen bir takım görüntüsü verdik. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemli. Kazandığımız için çok mutluyum ama analiz edilmesi gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Deniz Kılıçlı ise ikinci yarıda konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarını ancak maçı kazanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.



Best Balıkesir cephesi



Best Balıkesir Yardımcı Antrenörü Mustafa Mavili, maça bütün hafta kurguladıkları gibi başladıklarını ifade ederek, "İkinci periyotta istemediğimiz bir oyun sergiledik. Üçüncü periyotta iyi direnç gösterdik ve bunu maçın sonuna taşıdık ancak sonunda iyi oynamadık ve kaybettik." diye konuştu.



Best Balıkesir oyuncusu Murat Kozan ise son periyotta zorlandıklarını, bir sonraki lig maçına odaklanacaklarını kaydetti.