Basketbolda İki Maça Erteleme

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması gereken Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı 3 Mayıs Çarşamba gününe, Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşması ise ileri bir tarihe ertelendi.



Türkiye Basketbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, ligin 28. haftasında yarın oynanması gereken bu 2 karşılaşmanın tarihleri değişti.



THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un maçlarını dün oynaması nedeniyle lig maçları ertelenirken, Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçının 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. maçında 2 Mayıs Salı günü Olympiakos'la karşılaşacağı için, lacivert-beyazlıların Fenerbahçe'yle oynayacağı lig maçının tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.