Basketbolda Adana Derbisine Doğru

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 12. hafta mücadelesinde Adana ASKİ ile yapacakları derbi maçına ilişkin, "İnşallah maçın sonunda sadece oyuncuların performansının konuşulduğu, Adanalı tüm sporseverlerin izlemekten keyif aldığı ve gurur duyduğu iki takım seyrettirmiş oluruz." dedi.



Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti temsil eden iki takımın 7 Ocak Cumartesi günü Menderes Spor Salonu'nda, kendi ev sahipliklerinde karşılaşacağını anımsattı.



Çok güzel bir müsabaka oynayacaklarına inandıklarını anlatan Yıldızoğlu, şunları kaydetti:



"Maç öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizi yakından tanıyoruz, onlar da play-off'a girmek için uğraşıyor biz de. Oyuncularımızı konsantre etmek ve maçın hakkını vermek için çok mücadele ediyoruz. İnşallah maçın sonunda sadece oyuncuların performansının konuşulduğu, Adanalı tüm sporseverlerin izlemekten keyif aldığı ve gurur duyduğu iki takım seyrettirmiş oluruz. Bu maça, sonuçtan öte sahada verilecek mücadele gözüyle bakıyoruz. Her iki takım oyuncuları da bu şehre olan sadakatlerini, hizmetlerini ellerinden geldiği kadar gösterecektir diye düşünüyorum."



Yıldızoğlu, her iki takıma da başarılar diledi.