Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir Maçının Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Best Balıkesir'i 98-89 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, ana hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Trifunovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Best Balıkesir ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Psikolojik olarak bizim için çok zor bir maçtı. Bu maçı kazandığımız takdirde ligde kalmayı garantileyecektik. Ana hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Çok iyi oynadığımıza inanıyoruz. Hem de çok iyi bir takıma karşı. Ligde kalmak için belki de son şanslarıydı." dedi.



Kısıtlı bütçe ve genç oyunculardan kurulu bir takımla ligde kalarak, zorlu süreçten başarı ile çıktıklarını vurgulayan Trifunovic, "Son 6 maçı kaybettik ama hepsinde oyunun içerisinde kaldık. Bu takım çok genç ve deneyimsiz oyunculardan kurulu. Finansal olarak diğer takımlara göre daha düşük bütçeye sahibiz. Oyuncularım için çok mutluyum. Onlar zorlu bir süreçten başarılı çıktı." diye konuştu.



Trifunovic, ligde kalan 2 maçta fazla süre alamayan isimlere şans tanıyacağını dile getirdi.



Best Balıkesir cephesi



Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir ise Yeşilgiresun Belediyespor'un kendi sahasında iyi oynadığını ifade etti.



Rakibin, maçın genelinde çok fazla üç sayılık basket attığını aktaran Demir, "Bunlara cevap veremedik. Vermeye çalıştığımız yerlerde de çalınan fauller dolayısıyla bazı oyuncularımızı devamlı oyunda tutamadık. 3-4 oyuncumuz 5 faulle çıktı. Yapacak bir şey yok. Yeşilgiresun'u tebrik ediyorum. Kalan iki maçımızı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.