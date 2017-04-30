Basketbol: Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Şampiyonası

Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, sona erdi.



Atatürk Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde şampiyon belli oldu.



Şampiyonanın finalinde Fransa'nın Hornets Le Cannet takımıyla İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte karşı karşıya geldi. Müsabakayı 81-75 kazanan Fransız ekibi, şampiyonluk ipini göğüsledi.



Üçüncülük maçında ise YOSK ile İspanya'nın ADM Econy Gran Canaria takımları karşılaştı. Rakibini 72-68 mağlup eden YOSK, şampiyonayı üçüncü tamamladı.



Final müsabakasından sonra düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan Hornets Le Cannet'e kupa ve madalyalarını Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Genel Sekreteri Norbert Kucera ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.



Şampiyonada ikincilik elde eden İspanya ekibi Fundacion Grupo Norte'ye ise kupa ve madalyalarını IWBF Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Münir Gökmen takdim etti.



Üçüncü YOSK da kupa ve madalyalarını TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik ile Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın elinden aldı.