Basketbol: Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Şampiyonası

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Fransız temsilcisi Hornets Le Cannet ile İspanyol ekibi Fundacion Grupo Norte finale yükseldi.



Atatürk Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü sonunda finalistler belli oldu.



A Grubu'nu ikinci tamamlayan YOSK, B Grubu birincisi Fransız temsilcisi Hornets Le Cannet ile eşleşti. Rakibine 79-60 mağlup olan Yalova ekibi, finale çıkma şansını kaçırdı.



Yarı finalin diğer maçında iki İspanyol ekibi karşılaştı. A Grubu birincisi Fundacion Grupo Norte, B Grubu ikincisi ADM Econy Gran Canaria'yı 77-64 yenerek finale yükseldi.



Turnuvanın şampiyonluk müsabakasında yarın Hornets Le Cannet, Fundacion Grupo Norte ile karşılaşacak.



YOSK ise ADM Econy Gran Canaria ile üçüncülük maçına çıkacak.