Basketbol: Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Şampiyonası

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde düzenlenen Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası başladı.



Atatürk Spor Salonu ile 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 8 takım katıldı. Takımların dörderli 2 gruba ayrıldığı organizasyonda Türkiye'den Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), Rusya'dan BasKI Neva Star ve BKIS Nevsky Alliance, İsrail'den Beit-Halochem Haifa ve Ilan Ramat Gan, İspanya'dan Fundacion Grupo Norte ve ADM Econy Gran Canaria ile Fransa'dan Hornets Le Cannet takımları mücadele ediyor.



Turnuvanın ilk gününde, A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden YOSK, Rus rakibi BasKI Neva Star ile karşılaştı. YOSK, rakibini 69-54 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Fundacion Grupo Norte, Beit-Halochem Haifa'yı 71-58 ile geçti.



B Grubu'nda ise günün ilk seansında Ilan Ramat Gan, BKIS Nevsky Alliance'yi 72-59 yendi. Diğer mücadelede de Hornets Le Cannet, ADM Econy Gran Canaria'yı 66-48 mağlup etti.



Akşam seansında ise A Grubu'nda YOSK, Fundacion Grupo Norte'ye 79-72 yenildi. BasKI Neva Star da Beit-Halochem Haifa'yı 70-45 mağlup edip turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.



B Grubu'nda günün ikinci seansında ADM Econy Gran Canaria, Ilan Ramat Gan'ı 73-66'lık skorla geçti. Hornets Le Cannet ise BKIS Nevsky Alliance'yi 70-38 yenerek günü tamamladı.



Willi Brinkmann Kupası Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'na yarın yapılacak maçlarla devam edecek.