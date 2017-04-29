Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 5 maç yapıldı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 5 maç yapıldı.
Ligde Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı 3 Mayıs Çarşamba gününe, Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşması ise ileri bir tarihe ertelendi.
Bu hafta oynanması gereken Muratbey Uşak-Banvit maçı da Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etmesi ileri bir tarihte oynanacak.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 79-80
Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park: 92-62
Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol: 79-89
Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir: 98-89
sponsored ads