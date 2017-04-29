Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 5 maç yapıldı.



Ligde Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı 3 Mayıs Çarşamba gününe, Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşması ise ileri bir tarihe ertelendi.



Bu hafta oynanması gereken Muratbey Uşak-Banvit maçı da Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etmesi ileri bir tarihte oynanacak.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 79-80



Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park: 92-62



Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol: 79-89



Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir: 98-89