Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 5 maç yapıldı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 5 maç yapıldı.

Ligde Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçı 3 Mayıs Çarşamba gününe, Anadolu Efes-Fenerbahçe karşılaşması ise ileri bir tarihe ertelendi.

Bu hafta oynanması gereken Muratbey Uşak-Banvit maçı da Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etmesi ileri bir tarihte oynanacak.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 79-80

Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park: 92-62

Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol: 79-89

Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir: 98-89

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Büyükşehir Belediyespor, Türk Eğitim Derneği, Spor Toto Süper Lig, Bordo Mavili Takım, Sarı Lacivertliler, Elektrik Enerjisi, Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi
sponsored ads