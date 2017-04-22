Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edildi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edildi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ilk müsabakaları yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77
Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka: 67-55
TOFAŞ-Muratbey Uşak: 82-69
Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 77-84
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72-69
Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi: 83-37
Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82-71
Bellona AGÜ-Beşiktaş: 65-58
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 79-104
Pertevniyal-Bandırma Kırmızı: 65-90
Acıbadem Üniversitesi-Gelişim Koleji: 82-74
Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor: 58-83
Muğla Orman-Türk Telekom: 85-120
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 90-65
Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü: 93-80
Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 95-67
Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 91-75