Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edildi.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ilk müsabakaları yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77

Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka: 67-55

TOFAŞ-Muratbey Uşak: 82-69

Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 77-84

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72-69

Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi: 83-37

Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 82-71

Bellona AGÜ-Beşiktaş: 65-58

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 79-104

Pertevniyal-Bandırma Kırmızı: 65-90

Acıbadem Üniversitesi-Gelişim Koleji: 82-74

Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor: 58-83

Muğla Orman-Türk Telekom: 85-120

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 90-65

Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü: 93-80

Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 95-67

Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 91-75

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