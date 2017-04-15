Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 33. hafta mücadelesi toplam 12 maçla tamamlandı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 33. hafta mücadelesi toplam 12 maçla tamamlandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 22. haftanın erteleme maçları yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 86-89
Muratbey Uşak-Best Balıkesir: 88-80
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-TOFAŞ: 75-85
Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 85-69
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 86-79
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Yalova Group Belediyespor: 89-76
Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Pertevniyal: 85-67
İstanbulspor Beylikdüzü-Düzce Belediyespor: 90-63
Türk Telekom-Akhisar Belediyespor: 100-99
Muğla Orman-Acıbadem Üniversitesi: 69-97
Afyon Belediyespor-Nesine.com Eskişehir Basket: 68-69
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyesi Ankara DSİ: 104-63
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Galatasaray-Bellona AGÜ: 77-69
Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi: 89-71