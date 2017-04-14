Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta mücadelesi, toplam 5 maçla başladı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta mücadelesi, toplam 5 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Ligi
Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park: 100-77
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş: 90-95
Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol: 97-92
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Gelişim Koleji-Bursaspor Durmazlar: 80-88
Final Gençlik-Petkimspor: 84-96
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