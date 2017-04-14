Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta mücadelesi, toplam 5 maçla başladı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta mücadelesi, toplam 5 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Ligi

Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park: 100-77

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş: 90-95

Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol: 97-92

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Gelişim Koleji-Bursaspor Durmazlar: 80-88

Final Gençlik-Petkimspor: 84-96

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