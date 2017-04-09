Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 32. hafta mücadelesine devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 32. hafta mücadelesine devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Banvit-Fenerbahçe: 75-86
Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 74-67
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 69-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yalova Group Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 76-101
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