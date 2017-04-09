Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 32. hafta mücadelesine devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 32. hafta mücadelesine devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Banvit-Fenerbahçe: 75-86

Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 74-67

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 69-82

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yalova Group Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 76-101

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