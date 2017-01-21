Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 14. haftası, toplam 8 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta, 8 maçla tamamlandı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 14. haftası, toplam 8 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta, 8 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 80-86

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 89-76

Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi: 75-82

Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi: 75-60

MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray: 66-76

Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 68-54

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yalova Group Belediye-Final Gençlik: 88-66

Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor: 99-96

Pertevniyal-İstanbulspor Beylikdüzü: 62-61

Muğla Orman-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 76-91

Türk Telekom-Gelişim Koleji: 79-58

Petkimspor-Mamak Belediye Ankara DSİ: 85-69

Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 80-65

Nesine.com Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 73-68


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