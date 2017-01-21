Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 14. haftası, toplam 8 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta, 8 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 80-86
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61
Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 89-76
Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi: 75-82
Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi: 75-60
MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray: 66-76
Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 68-54
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yalova Group Belediye-Final Gençlik: 88-66
Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor: 99-96
Pertevniyal-İstanbulspor Beylikdüzü: 62-61
Muğla Orman-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 76-91
Türk Telekom-Gelişim Koleji: 79-58
Petkimspor-Mamak Belediye Ankara DSİ: 85-69
Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 80-65
Nesine.com Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 73-68
Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 14. haftası, toplam 8 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta, 8 maçla tamamlandı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 14. haftası, toplam 8 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta, 8 maçla tamamlandı.