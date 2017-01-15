Basketbol: Toplu Sonuç

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.



Alınan sonuçlar şöyle:



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi



Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73



Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar: 63-67