Basketbol: Toplu Sonuç

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.

Basketbol: Toplu Sonuç

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar: 63-67

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