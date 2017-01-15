Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar: 63-67
Basketbol: Toplu Sonuç
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta, bugün yapılan toplam 3 maçla sona erdi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads