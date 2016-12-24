Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 67-60

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir: 80-75

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99

Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray-Adana ASKİ: 64-59

Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68-78

MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe: 51-75

BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72

Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ: 68-77

Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor: 84-52

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