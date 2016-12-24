Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 67-60
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir: 80-75
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99
Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Galatasaray-Adana ASKİ: 64-59
Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68-78
MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe: 51-75
BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72
Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ: 68-77
Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor: 84-52
Basketbol: Toplu Sonuç
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta mücadelesi başladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads