Basketbol: Tkbl Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nın final maçında, OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi'ni 69-43 yenerek kupanın sahibi oldu.



TOFAŞ Spor Salonu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-21 önde tamamlayan OGM Orman Gençlik, ikinci yarıda da gösterdiği iyi performansla maçtan 69-43 galip ayrıldı.



OGM Orman Gençlik bu skorla, federasyon kupasını şampiyon tamamladı.



Ankara temsilcinde, Aisha Muhammed 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Çankaya Üniversitesi'nde İlknur Dumlu 11 sayı kaydetti.