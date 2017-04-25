Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Borys Ryzhyk (Ukrayna)



Fenerbahçe: Sloukas 6, Bogdanovic 10, Datome 10, Kalinic 10, Vesely 6, Udoh 10, Ali Muhammed 13, Nunnaly 12, Antic, Ahmet Düverioğlu 2, Bennett, Melih Mahmutoğlu



Panathinaikos Superfoods: Calathes 5, Rivers 16, James 8, Singleton 12, Gist 7, Feldeine 6, Gabriel 2, Bourousis, Nichols, Pappas 1, Fotsis 4



1. Periyot: 18-17



Devre: 37-30



3. Periyot: 52-42



Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.



Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.



Karşılaşmaya Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Calathes ve Rivers'ın basketleriyle 8-0'lık seri bulan Panathinaikos Superfoods, 7. dakikada 12-11 öne geçti. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-17 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayan ve 22-18 öne geçen Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. İlk iki maçın yıldızı Bogdanovic'e baskılı savunma uygulayan Yunan temsilcisi, şut imkanı vermediği Sırp oyuncuyu top kayıplarına zorlayınca Fenerbahçe sayı bulmakta güçlük çekti. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertli takım, Nunnaly'nin 3 sayılık basketiyle 16. dakikada 6 sayılık üstünlük kurdu: 32-26. Fenerbahçe soyunma odasına 37-30 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe de Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkardı: 40-30. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Fenerbahçe, final periyoduna 52-42 üstün girdi.



Final periyodunda savunmasını daha da sertleştiren Fenerbahçe, Nunnaly, Ali Muhammed ve Bogdanovic'nn 3 sayılık basketleriyle 34. dakika içinde farkı 19'a çıkarttı: 63-44. Farkın yükselmesiyle umutları azalan Yunan temsilcisi, üst üste top kayıplarına başladı. Maçın sonunda hata yapmayan Fenerbahçe, sahadan 79-61 galip ayrılarak seriyi 3-0 yaptı ve adını bir kez daha Dörtlü Final'e yazdırdı.