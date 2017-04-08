Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbolda Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un da mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin play-off maç takvimi açıklandı.



Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.



Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.



Maç programı



THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:



1. maçlar



18 Nisan Salı



21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe



21.00 CSKA Moskova-Baskonia



19 Nisan Çarşamba



21.00 Olympiakos-Anadolu Efes



22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş



2. maçlar



20 Nisan Perşembe



20.00 CSKA Moskova-Baskonia



21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe



21 Nisan Cuma



21.00 Olympiakos-Anadolu Efes



22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş



3. maçlar



25 Nisan Salı



20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods



22.00 Baskonia-CSKA Moskova



26 Nisan Çarşamba



19.15 Anadolu Efes-Olympiakos



21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid



4. maçlar (Gerekirse)



27 Nisan Perşembe



20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods



22.00 Baskonia-CSKA Moskova



28 Nisan Cuma



19.15 Anadolu Efes-Olympiakos



21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid



5. maçlar (Gerekirse)



2 Mayıs Salı



Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe



Olympiakos-Anadolu Efes



Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş



CSKA Moskova-Baskonia