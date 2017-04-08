Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı.
Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig formatına göre oynanan organizasyonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da ilk 8 takımın mücadele edeceği play-off'ta oynamaya hak kazandı. Türkiye, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk defa 3 takım tarafından çeyrek finalde temsil edilecek.
Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank ise organizasyona veda etti.
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in lider olarak tamamladığı normal sezonun sonunda 3 Türk takımının yanı sıra CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods ve Baskonia, play-off'a kalan diğer ekipler oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes
Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe
Ligde 30. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe - Barcelona Lassa (İspanya): 68-65
Brose Bamberg (Almanya) - Galatasaray Odeabank: 79-84
Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 61-81
Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 79-84
CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-86
Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-62
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - UNICS Kazan (Rusya): 68-91
Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes: 97-80
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|23
|7
|2585
|2353
|232
|2
|CSKA Moskova
|22
|8
|2608
|2355
|253
|3
|Olympiakos
|19
|11
|2330
|2221
|109
|4
|Panathinaikos Superfoods
|19
|11
|2263
|2187
|76
|5
|Fenerbahçe
|18
|12
|2256
|2233
|23
|6
|Anadolu Efes
|17
|13
|2472
|2467
|5
|7
|Baskonia
|17
|13
|2445
|2376
|69
|8
|Darüşşafaka Doğuş
|16
|14
|2141
|2118
|23
|9
|Kızılyıldız MTS
|16
|14
|2203
|2196
|7
|10
|Zalgiris
|14
|16
|2350
|2391
|-41
|11
|Barcelona Lassa
|12
|18
|2134
|2232
|-98
|12
|Galatasaray Odeabank
|11
|19
|2345
|2475
|-130
|13
|Brose Bamberg
|10
|20
|2369
|2404
|-35
|14
|Maccabi FOX
|10
|20
|2333
|2493
|-160
|15
|UNICS Kazan
|8
|22
|2288
|2408
|-120
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|8
|22
|2411
|2606
|-195