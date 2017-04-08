Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı.

Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig formatına göre oynanan organizasyonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da ilk 8 takımın mücadele edeceği play-off'ta oynamaya hak kazandı. Türkiye, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk defa 3 takım tarafından çeyrek finalde temsil edilecek.

Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank ise organizasyona veda etti.

THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in lider olarak tamamladığı normal sezonun sonunda 3 Türk takımının yanı sıra CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods ve Baskonia, play-off'a kalan diğer ekipler oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes

Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe

Ligde 30. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Barcelona Lassa (İspanya): 68-65

Brose Bamberg (Almanya) - Galatasaray Odeabank: 79-84

Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 61-81

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 79-84

CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-86

Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-62

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - UNICS Kazan (Rusya): 68-91

Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes: 97-80

Takım G M AS YS Av
1Real Madrid 23 7 2585 2353 232
2 CSKA Moskova 22 8 2608 2355 253
3 Olympiakos 19 11 2330 2221 109
4 Panathinaikos Superfoods 19 11 2263 2187 76
5 Fenerbahçe 18 12 2256 2233 23
6 Anadolu Efes 17 13 2472 2467 5
7 Baskonia 17 13 2445 2376 69
8 Darüşşafaka Doğuş 16 14 2141 2118 23
9 Kızılyıldız MTS 16 14 2203 2196 7
10 Zalgiris 14 16 2350 2391 -41
11 Barcelona Lassa 12 18 2134 2232 -98
12 Galatasaray Odeabank 11 19 2345 2475 -130
13 Brose Bamberg 10 20 2369 2404 -35
14 Maccabi FOX 10 20 2333 2493 -160
15 UNICS Kazan 8 22 2288 2408 -120
16 EA7 Emporio Armani Milan 8 22 2411 2606 -195

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