Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Wizink CenterHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)Real Madrid: Randolph 9, Fernandez 2, Ayon 8, Llull 4, Taylor 2, Draper 16, Nocioni 5, Doncic 8, Reyes 6, Carroll 29, Hunter 1, Thompkins 7Anadolu Efes: Granger 3, Doğuş Balbay 4,...
Salon: Wizink Center
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)
Real Madrid: Randolph 9, Fernandez 2, Ayon 8, Llull 4, Taylor 2, Draper 16, Nocioni 5, Doncic 8, Reyes 6, Carroll 29, Hunter 1, Thompkins 7
Anadolu Efes: Granger 3, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman, Brown 14, Dunston 15, Thomas 12, Honeycutt 11, Heurtel 13, Paul 8
1. Periyot: 16-21
Devre: 37-36
3. Periyot: 62-60
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.
Play-off'ta Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Final'e kalmak için kozlarını paylaşacak.
Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.