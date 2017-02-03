Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
EA7 Emporio Armani Milano: McLean 8, Fontecchio 8, Macvan 10, Cinciarini 2, Simon 15, Hickman 9, Kalnietis 9, Raduljica 1, Dragic 2, Pascolo 15, Sanders 10
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 20, Bertans 18, Anderson 8, Moerman 12, Zizic 17, Ender Arslan, Clyburn 7, Oğuz Savaş, Harangody 5, Birkan Batuk
1. Periyot: 20-24
Devre: 38-51
3. Periyot: 61-73
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.
Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Salon: Mediolanum ForumHakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)EA7 Emporio Armani Milano: McLean 8, Fontecchio 8, Macvan 10, Cinciarini 2, Simon 15, Hickman 9, Kalnietis 9, Raduljica 1, Dragic 2, Pascolo 15, Sanders 10Darüşşafaka...
Salon: Mediolanum Forum