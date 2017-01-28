Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 94-89 mağlup eden Real Madrid, 6'sı üst üste olmak üzere 15. galibiyetini elde ederek averajla liderliğini devam ettirdi.

Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 85-80'lik skorla üstünlük kurarak 3'ü arka arkaya olmak üzere organizasyondaki 13. galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sıraya geriledi.

Konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 69-66 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde peş peşe 2, toplamda ise 10. kez sahadan mağlup ayrılmasına rağmen 8. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-77 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 11. yenilgisini yaşayarak 9. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar

Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 72-66

Maccabi FOX (İsrail) - UNICS Kazan (Rusya): 60-52

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 80-77

Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 66-69

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 79-93

Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 83-77

Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 94-89

Puan durumu

TakımG M AS YS Av
1Real Madrid 15 5 1738 1601 137
2 CSKA Moskova 15 5 1751 1590 161
3 Olympiakos 14 6 1583 1487 96
4 Fenerbahçe 13 7 1544 1522 22
5 Kızılyıldız MTS 12 8 1497 1453 44
6 Baskonia 12 8 1619 1583 36
7 Panathinaikos Superfoods 11 9 1497 1473 24
8 Darüşşafaka Doğuş 10 10 1579 1581 -2
9 Anadolu Efes 9 11 1645 1657 -12
10 Zalgiris 8 12 1564 1613 -49
11 Barcelona Lassa 8 12 1447 1514 -67
12 Brose Bamberg 7 13 1578 1592 -14
13 UNİCS Kazan 7 13 1533 1609 -76
14 Maccabi FOX 7 13 1552 1641 -89
15 EA7 Emporio Armani Milan 6 14 1638 1756 -118
16 Galatasaray Odeabank 6 14 1597 1690 -93

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