Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Palau Blaugrana





Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosovic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya)



Barcelona Lassa: Rice 6, Navarro 9, Oleson 3, Doellman 9, Tomic 2, Claver 15, Faverani 18, Koponen 20, Renfroe 7, Vezenkov



Anadolu Efes: Granger 6, Paul 25, Brown, Cedi Osman, Dunston 5, Thomas 8, Honeycutt 11, Heurtel 18, Can Maxim Mutaf 3, Kirk 2



1. Periyot: 16-15



Devre: 33-34



3. Periyot: 63-53



5 faulle çıkan: 39.28 Paul (Anadolu Efes)



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 89-78 yenildi.





Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da başa baş mücadele etti. Anadolu Efes ilk çeyreği 16-15 geride kapatsa da soyunma odasına 34-33 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutamayan İstanbul ekibi, final periyoduna 63-53 geride girdi. Son 10 dakikada Honeycutt ve Paul ile sayılar bulan Anadolu Efes, Koponen'in basketlerine engel olamayınca müsabakadan 89-78 mağlup ayrıldı.



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 10. mağlubiyetini yaşarken, Barcelona Lassa 8. galibiyetini aldı.



Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Brandon Paul olurken, Barcelona Lassa adına Petteri Koponen 20 sayı üretti.