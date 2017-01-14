Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Kızılyıldız MTS, Real Madrid mağlubiyetleri sonrası EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden CSKA Moskova, sahadan 101-64 galip ayrıldı. 13. maçını kazanan Rus ekibi, Real Madrid ve Olympiakos'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda oynadığı Kızılyıldız MTS mücadelesini 75-73 kaybeden Fenerbahçe, 6. sıraya geriledi.

Darüşşafaka Doğuş, ligin iddialı ekiplerinden Baskonia'yı sahasında 98-89 yenerek 8. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes ise konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 92-81 yenildi ve haftayı 9. sırada tamamladı.

Haftaya son sırada başlayan Galatasaray Odeabank, evinde Zalgiris'i 87-79 mağlup ederek 15'inciliğe yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları 19-20 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Sonuçlar

UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 63-58

Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya): 98-89

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe: 75-73

Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 67-69

CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 101-64

Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya): 87-79

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes: 92-81

Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-75

Puan durumu

TakımGMASYSAv
1. CSKA Moskova13415121370142
2. Real Madrid12514791364115
3. Olympiakos1251325124976
4. Baskonia1161395132570
5. Panathinaikos Superfoods1071319126356
6. Fenerbahçe10712891298-9
7. Kızılyıldız MTS981267125116
8. Darüşşafaka Doğuş98136113556
9. Anadolu Efes8914081429-21
10. Brose Bamberg7101348133315
11. UNICS Kazan71013361392-56
12. Barcelona Lassa71012141272-58
13. Zalgiris61113571399-42
14. Maccabi FOX61113621416-54
15. Galatasaray Odeabank51213281450-122
16. EA7 Emporio Armani Milan41313581492-134

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