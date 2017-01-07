Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, ikinci yarının başladığı 16. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.



Deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 95-85 mağlup olan CSKA Moskova, üst üste 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.



İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 86-79'luk skorla üstünlük kurarak organizasyondaki 10. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.



Konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 yenilen Darüşşafaka Doğuş, 2'si üst üste olmak üzere sahadan 8. kez mağlup ayrıldı ve averajla 8. sıraya geriledi.



Sahasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73'lük skorla geçerek galibiyet sayısını 8'e çıkaran Anadolu Efes haftayı 9. sırada tamamladı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan 4 galibiyetli Galatasaray Odeabank ise averajla son sırada yer aldı.



THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 84-73



Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-65



Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş: 93-92



Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 102-70



Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 86-79



Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 61-77



Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-69



Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 95-85



Puan durumu





Takım G M AS YS Av 1 CSKA Moskova 12 4 1411 1306 105 2 Real Madrid 11 5 1399 1289 110 3 Baskonia 11 5 1306 1227 79 4 Olympiakos 11 5 1256 1182 74 5 Fenerbahçe 10 6 1216 1223 -7 6 Panathinaikos Superfoods 9 7 1227 1182 45 7 Kızılyıldız MTS 8 8 1192 1178 14 8 Darüşşafaka Doğuş 8 8 1263 1266 -3 9 Anadolu Efes 8 8 1327 1337 -10 10 Brose Bamberg 7 9 1290 1270 20 11 Barcelona Lassa 7 9 1147 1203 -56 12 Zalgiris 6 10 1278 1312 -34 13 Maccabi FOX 6 10 1287 1336 -49 14 UNİCS Kazan 6 10 1273 1334 -61 15 EA7 Emporio Armani Milan 4 12 1294 1391 -97 16 Galatasaray Odeabank 4 12 1241 1371 -130





THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları, 12-13 Ocak tarihlerinde oynanacak.