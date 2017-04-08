Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine sahasında Galatasaray'ı 63-44 mağlup etti.

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine sahasında Galatasaray'ı 63-44 mağlup etti.

Beşiktaş Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da siyah-beyazlılar 34-20 önde tamamladı.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş RMK Marine ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 4. mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı da 53-44 kazanmıştı.

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