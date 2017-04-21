Basketbol - Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Maçının Ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, aldıkları galibiyeti, oyuncuların konsantrasyonuna borçlu olduklarını söyledi.



OAKA Arena'daki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, play-off serisinde deplasman maçlarını kazanarak büyük avantaj yakaladıklarını belirtti.



Panathinaikos'un "mükemmel" başladığı oyunda kontrolü ele almayı başardıklarını anlatan Obradovic, hem defansta hem de hücumda agresif bir oyun sergilediklerini kaydetti.



Obradovic, serinin henüz sonlanmadığına dikkati çekerek, "Bu iş daha bitmedi. İstanbul'da farklı bir Panathinaikos ile karşılaşmayı bekliyorum." dedi.



Atina'ya iki galibiyet almayı düşünerek gelmediklerini dile getiren Obradovic, "Her şey oyuncuların eseri. Çok iyi odaklandılar, çok zorlu ve mücadeleci bir oyun ortaya koydular. Zafer onların." diye konuştu.



"Udoh özel bir oyuncu"



Obradovic, uzun süredir ilk kez bir takımın play-off deplasmanında iki galibiyet birden çıkardığının hatırlatılması üzerine, "Her şeyin bir ilki vardır. Bu sahada, bu takıma karşı oynamak hiç kolay değildi." ifadelerini kullandı.



Ekpe Udoh'un tüm maç boyunca sahada kalmasına ilişkin bir soru üzerine ise Obradovic, şöyle yanıt verdi:



"Elimde olsa tüm oyuncuları 40 dakika sahada tutarım. Ama gerçek farklı. Buna oyunda karar verirsiniz. Eğer Udoh tüm maç oynadıysa bu onun ne kadar özel olduğunu gösterir. Ona 'yorgun musun?' diye sordum. Oynamak istediğini söyledi. Buna saygı duymak gerekir"