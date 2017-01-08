Basketbol - Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol Maçının Ardından

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında iç sahada Gaziantep Basketbol'a 87-82 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, kazanmayı çok istedikleri bir maçı kaybettiklerini söyledi.



Bulkaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarıda sergiledikleri performansın, aradaki sayı farkını kapatmakta güçleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu karşılaşma iki takım içinde çok önemliydi. Biz kazanmayı çok istedik. İlk iki periyotta kötü bir performans sergiledik. Buda 10 sayı farkı kapatmamızı güçleştirdi. Karşılaşmanın son bölümünde beraberliği yakaladık. Ancak sonra kötü bir ofansif tercihler yaptık. Ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz "



Gaziantep Basketbol cephesi



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise Muratbey Uşak karşısında aldıkları galibiyetin altın değerinde olduğa dikkat çekerek, "Beklediğim gibi bir maç oldu. Karşılaşmanın kontrolünü büyük oranda elimizde tuttuk. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Basketbolda her galibiyet altın değerinde. Uşak takımını tebrik ediyorum ve bundan sonrası içinde onlara başarılar diliyorum."değerlendirmesinde bulundu.