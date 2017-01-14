Basketbol Milli Takımı İçin Ufuk Sarıca İddiası

FutbolArena - A Milli Basketbol Takımı ile sözleşmesi sona eren Ergin Ataman'ın yerine Beşiktaş Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın göreve getirildiği ileri sürüldü.



Daha önce Ergin Ataman'ın hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasıyla ilgili tartışmalar gündemi meşgul ederken, TBF'nin bu kez Ufuk Sarıca için aynı uygulamayı yapacağı iddia edildi. Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takımı çalıştıracak.



Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için teklif alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun. Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama bunu daha sonraya saklıyorum." diye konuştu.



Ufuk Sarıca kimdir?



Ufuk Sarıca, kısa forvet ve skorer gard pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu. Özellikle Efes Pilsen ile oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş Cola Turka takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiş, 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır.