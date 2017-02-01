Basketbol Maçında Yumruklar Konuştu

Denizli U16 Basketbol Ligi karşılaşması için karşı karşıya gelen Yüksekçıtaspor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçın son saniyelerinde sporcular arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.Geçtiğimiz hafta Recep Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Denizli U16 Basketbol Ligi karşılaşması için karşı karşıya gelen Yüksekçıtaspor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçta oyuncular maçın son saniyelerinde birbirine girdi. Maçın son saniyelerinde hakemin bir pozisyona faul düdüğü çaldığı sırada, iki tane oyuncu arasında sözlü tartışma bir anda itişme ve kalkışmaya ardından da, yumruklu kavgaya dönüştü. Oyuncuların birbirine girmesi ve antrenörlerin de kavgaya karışması ile olay daha da büyüdü, yumrukların konuştuğu kavgada darbe alanların bazısının yere düştüğü görüldü. O anlar tribünde bulunan seyirciler tarafından saniye saniye görüntülendi.