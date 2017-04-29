Basketbol Maçında Tribünler Karıştı

Bursaspor basketbol takımının Afyon Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada yeşil-beyazlı taraftarların içinde kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.



Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final 2. maçında Bursaspor Durmazlar, sahasında Afyon Belediyespor ile karşılaştı. İlk maçtan 76–61 galip ayrılan yeşil-beyazlılar, 2. maçta ise salondan 60-64 mağlup ayrıldı. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada salonu dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına büyük destek verirken, müsabakanın ikinci periyodunun son dakikalarında ise taraftarlar arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.



(İHA)