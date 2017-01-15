Basketbol Maçında Arbede

Türkiye Basketbol 2. Ligi 11'nci hafta karşılaşmasında Bilecik Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Ankara Ormanspor karşılaşmasının bitiminde oyuncular arasında arbede yaşandı. İstasyon Karasu Mevkisi Yeni Spor Salonunda oynanan maçı konuk Ankara Ormanspor 77-71 kazandı.

Karşılama sonunda iki takımın oyuncular arasında arbede çıktı. Bazı oyuncular birbirlerine yumruk salladı. İki takım yöneticilerinin araya girmesiyle oyuncular arasındaki arbede sona erdi.

Bilecik Belediyespor Başantrenörü Yeşer Karabulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öne de geçebilirsiniz geriye de düşebilirsiniz. Oyuncu sinirlenebilir veya kızabilir maçı kaybettiği için. Basketbolun içinde böyle şeyler olabilir." dedi.