Basketbol: Kadınlar 1. Ligi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Ebubekir KılıçSalon: 90. YılYalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar 8, Nilay Aydoğan 4, Bojana Vulic 16, Ebru Torun 17, Şeyma Kum 4-Betül Kalfalı 6, İrem Beriş 7, Beril Arık 5, Tuğba Battal 2Çankaya Üniversitesi: Rabia Gülşah Çelebi 17, Hande Çelebi 18, İlknur Dumlu...
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Ebubekir Kılıç
Salon: 90. Yıl
Yalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar 8, Nilay Aydoğan 4, Bojana Vulic 16, Ebru Torun 17, Şeyma Kum 4-Betül Kalfalı 6, İrem Beriş 7, Beril Arık 5, Tuğba Battal 2
Çankaya Üniversitesi: Rabia Gülşah Çelebi 17, Hande Çelebi 18, İlknur Dumlu 10, Yasemin Koç 4, Seda Tabakçı 9-Maryam Gültekin 21, Gülnur Sandallıoğlu 4
1.Periyot: 15-22
Devre: 30-42
3.Periyot: 45-61
5 Faul: Nilay Aydoğan (Yalova VİP Gençlikspor)
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 38. hafta mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Yalova VİP Gençlikspor'u 83-69 mağlup etti.
sponsored ads