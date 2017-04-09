Basketbol: Kadınlar 1. Ligi
Salon: 90. YılHakemler: Abdullah Uyanık, Berkan YılmazYalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar, Nilay Aydoğan (13), Bojana Vulic (25), Ebru Torun (19), Şeyma Kum (10), Betül Kalfalı (2), İrem Beriş (1), Beril Arık, Ece Gül Eldek, Tuğba Battal (2)Mersin Kurtuluşspor: Hatice Damla Üredi (10), Cansu...
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Abdullah Uyanık, Berkan Yılmaz
Yalova VİP Gençlikspor: Banu Yıllar, Nilay Aydoğan (13), Bojana Vulic (25), Ebru Torun (19), Şeyma Kum (10), Betül Kalfalı (2), İrem Beriş (1), Beril Arık, Ece Gül Eldek, Tuğba Battal (2)
Mersin Kurtuluşspor: Hatice Damla Üredi (10), Cansu Yetiş (6), Deniz Selin Ekiz (5), Seda Öztürk (12), Corinne Lillie Costa (10) – Ebru Ağar (8), İrem Yıldız, Öykü Yıldız, Manolya Kızılbulak (1)
1. periyot: 22-16
Devre: 33-29 (Yalova VİP Gençlikspor)
3. periyot: 57-40
5 faulle çıkanlar: Nilay Aydoğan (Yalova VİP Gençlikspor), Seda Öztürk, Corinne Lillie Costa (Mersin Kurtuluşspor)
Yalova VİP Gençlikspor, ligin 36. haftasında evinde Mersin Kurtuluşspor'u 72-52 mağlup etti.
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