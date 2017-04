Büyük bir çekişmeye sahne olan Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları yapılan final maçlarıyla sona erdi.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 11 - 19 Nisan 2017 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapılan Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa madalya ve başarı belgeleri verildi. Dereceye giren sporcular ise şöyle:



Gençler A kız: 1-Metin Emiroğlu And.Lis.



Yıldızlar kız: 1-Türkiyem Ortaokulu, 2-Özel Malatya Çınar O.O., 3-Orduzu Nadire Dernek O.O.,



Minik kızlar: 1-Özel Malatya Çınar İlkokulu



Genç Erkekler A: 1-Mahmut Çalık And. Lis., 2-Yusuf Kenan And. Lis., 3-Metin Emiroğlu And. Lis



Gençler B Kız: 1-Mahmut Çalık And.Lis., Küçükler kız: 1-Ziya Gökalp İlk Okulu, 2-Türkiyem Ortaokulu



Genç erkekler B: 1-Mahmut Çalık And. Lis., 2-Orgeneral Eşref Bitlis And. Lis., 3-Yusuf Kenan And. Lis., 4-Metin Emiroğlu And. Lis. - MALATYA