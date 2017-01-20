Basketbol: Haftanın Programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla sona erecek, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Basketbol Süper Ligi



Yarın:



16.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)



17.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)



17.00 Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Ülker Sports Arena)



18.00 Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak (Hayri Gür)



22 Ocak Pazar:



16.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)



16.30 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (Beşiktaş Akatlar Arena)



19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank (Gazanfer Bilge)



19.00 Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş (Yeni Balıkesir)



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi



Yarın:



14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi (Menderes)



14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi (Tosyalı)



15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray (Edip Buran)



16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)



22 Ocak Pazar:



15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji Arena)



16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)



-Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.00 Acıbadem Üniversitesi-Bandırma Kırmızı (Acıbadem Üniversitesi)



Yarın:



14.00 Yalova Group Belediye-Final Gençlik (Yalova 90. Yıl)



15.00 Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)



15.00 Pertevniyal-İstanbulspor Beylükdüzü (Ahmet Cömert)



16.00 Muğla Orman-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Muğla Atatürk)



16.00 Türk Telekom-Gelişim Koleji (TOBB ETÜ)



16.30 Petkimspor-Mamak Belediye Ankara DSİ (ENKA)



17.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)



18.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)