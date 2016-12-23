Basketbol: Haftanın Programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 10, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Arena)
15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir (Cebeci)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit (Ankara)
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)
25 Aralık Pazar:
16.00 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)
17.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park (Ülker Sports Arena)
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (Abdi İpekçi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Abdi İpekçi)
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Tosyalı)
14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Menderes)
15.30 Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ (Mamak Belediyesi)
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor (Caferağa)
25 Aralık Pazar:
15.30 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.00 Acıbadem Üniversitesi-Muğla Orman (Acıbadem Üniversitesi)
Yarın:
15.00 Pertevniyal-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Ahmet Cömert)
16.30 Petkimspor-Final Gençlik (ENKA)
18.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Akhisar Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
17.00 Düzce Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Akhisar Belediyespor-Türk Telekom (Akhisar Belediye)
25 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor Durmazlar-Gelişim Koleji (Bursa Atatürk)
16.00 Yalova Group Belediye-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)
Basketbol: Haftanın Programı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 10, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 10, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.