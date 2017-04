Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final

Salon: Santiago Martin Arena



Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya)



Iberostar Tenerife: Grigonis 18, San Miguel 9, Doornekamp 3, Bogris 2, Hanley, Bassas 3, White 14, Kirksay 4, Vazquez 4, Niang 6, Richotti, Abromaitis



Banvit: Theodore 17, Chappell 7, Orelik 13, Vidmar 2, Muric, Kulig 13, Tolga Geçim 3, Furkan Korkmaz 4, Merthan Mutlu



1. Periyot: 16-12



Devre : 34-31



3. Periyot: 51-46



Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilen Banvit ikinci oldu.



Karşılaşmaya her iki takım da dengeli başladı. İlk 5 dakika geride kaldığında 9-5 önde olan Iberostar Tenerife dış atışlarla sayı üretti. İlk periyot ev sahibi takımın 16-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyodun başlarında Banvit'in hücum ve ribaunttaki hatalarını iyi değerlendiren Iberostar Tenerife, 13. dakikada farkı 9 sayıya (23-14) çıkardı. Theodore'un skora katkı sağlamaya başlamasıyla farkı kapatan Banvit, 16. dakikada beraberliği (26-26) yakaladı. Ancak Banvit, soyunma odasına 34-31 yenik durumda gitti.



Üçüncü periyoda iyi savunmayla başlayan ve ilk 4 dakika rakibe sayı şansı vermeyen Banvit, 24. dakikada skora dengeyi getirdi: 34-34. Ancak art arda isabetli dış atışlarla sayı üreten ev sahibi ekip, 25. dakikada 6 sayılık (40-34) fark yakaladı. Theodore ile sayılar bulan Banvit, son periyoda 51-46 geride girdi.



Karşılaşmanın son çeyreğine isabetli dış atışlarla başlayan ve sert savunmaya devam eden Banvit, 35. dakikada farkı 2 sayıya (55-53) indirdi. Hücumlardan art arda boş dönen Banvit'in hatalarını iyi değerlendiren ve taraftar desteğini de arkasına alan Iberostar Tenerife, son 1 dakikaya 63-57 önde girdi. Iberostar Tenerife, karşılaşmayı da 63-59 kazandı.



Finalde 18 sayı ile en skorer oyuncu olan ev sahibi takımdan Litvanyalı Marius Grigonis maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Banvit'te ise Theodore 17 sayıyla takımının en çok sayı üreten ismi olarak öne çıktı.



İlk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Iberostar Tenerife, aynı zamanda kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını kaldırdı. Maç sonunda Banvitli basketbolcular büyük üzüntü yaşadı.



Avrupa'da 3. kez Dörtlü Final oynayan Banvit, ilk defa finale kalmıştı.