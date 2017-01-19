Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Ukrayna temsilcisi Khimik'i 77-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçlar öncesinde averajla ikinci sıraya çıktı.



Lider Le Mans'ın Maccabi Rand Media'ya 73-65 mağlup olduğu B Grubu'nda Avtodor Saratov, Umana Reyer'i 102-67, CSM Oradea da Kataja'yı 101-91 yendi.



Pınar Karşıyaka ise Ukrayna ekibi Khimik'i 77-70'lik skorla geçerek, averajla ikinciliğe yükseldi.



Statü



Toplam 5 grupta 40 takımın katılımıyla gerçekleştirilen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarını ilk 4 sırada bitirecek takımların yanı sıra beşincilerden en iyi 4 takım gruptan çıkacak. Bu 24 takımdan gruplarını ilk sırada bitiren 5 ekip ve ikincilerden en iyi 3 takım doğrudan son 16 turuna kalacak. Diğer 16 ekip ise play-off turunda mücadele edecek.



Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkmayı garantilediği ve liderlik şansının bulunmadığı organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, en iyi ikinciler arasında 5. durumda bulunuyor. Bu tablo değişmezse Pınar Karşıyaka yoluna play-off turundan devam edecek.



Son hafta programı



Grupta son hafta karşılaşmalarının hepsi 24 Ocak Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka'nın deplasmanda Kataja ile karşılaşacağı 14. haftada ayrıca Le Mans-Avtodor Saratov, Umana Reyer-CSM Oradea ve Khimik-Maccabi Rand Media maçları yapılacak.