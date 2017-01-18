Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka





Hakemler: Janusz Calik (Polonya), Luka Kardum (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya)





Pınar Karşıyaka: Summers 17, Brown, Egemen Güven 4, Green 12, Muhammed Baygül 12, Ponitka 8, Petway 2, Soner Şentürk, Owens 9, Alp Karahan 13



Khimik: Antypov 6, Petrov 6, Smith 25, Koniev 10, Prokopenko, Ryabchuk 1, Bejarano 3, Belikov, Love 14, Sydorov 5



1. periyot: 22-13



Devre: 34-26





3. periyot: 56-48





Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, sahasında Ukrayna'dan Khimik'i 77-70 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, gruptaki 13. maçında 8. galibiyetine ulaştı.



İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen müsabakada Alp, Owens ve Muhammed'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-13 üstün bitirdi.



İkinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümde 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 31-13. Konuk takım 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Pınar Karşıyaka, devreyi 34-26 galip tamamladı.





Üçüncü periyoda iyi başlayan Khimik, üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya kadar indirdi: 37-31. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, son 5 dakikasına 45-35 önde girdiği periyodu 56-48 önde kapattı.



Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 77-70 galip ayrıldı.





Karşıyaka taraftar grubu "1912 Curva"nın davetlisi olan gaziler de maçı takip etti.