Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Antares



Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)



Le Mans: Watson 2, Gelabale 9, Yarou 6, Hanlan 15, Pearson 11, Konate, Yeguete 10, Cornelie 9, Amagou 3



Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 14, Ponitka 7, Summers 8, Owens 13, Muhammed Baygül 6, Egemen Güven, Soner Şentürk



1. Periyot: 21-24



Devre: 39-31



3. Periyot: 53-51



Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 yenildi.



Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdığı ikinci çeyreğin sonunda 39-31 geriye düştü.



Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte farkı indirse de final periyoduna 53-51'lik skorla Le Mans'ın üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, maçtan 65-61 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. yenilgisini yaşadı. Lider Le Mans ise 9. galibiyetini aldı.



Le Mans'dan Hanlan, 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da Brown 14 sayı üretti.