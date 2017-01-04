Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka





Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Janusz Calik (Polonya), Marius Ciulin (Romanya)



Pınar Karşıyaka: Green 12, Brown 12, Ponitka 10, Owens 8, Summers 23, Muhammed Baygül 6, Petway 3, Egemen Güven, Alp Karahan 4, Soner Şentürk, Gani Gülaslan, Görkem Doğan



Avtodor Saratov: Makiev 8, Carrera 2, Stockton, Kolesnikov 15, Frazier 3, Balandin, Astapkovich 3, Bykov, Kolyushkin 12, Hunter 22



1. Periyot: 27-11



Devre: 42-34



3. periyot: 66-55



5 faulle çıkan: 38.39 Kolyushkin (Avtodor Saratov)



FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. maçında Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Avtodor Saratov'u 13 sayı farkla 78-65 mağlup etti.



Müsabakaya Ponitka ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakika içinde Summers'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 14-0. Ev sahibi ekip, 7. dakikada 20 sayı farka (22-2) ulaştığı periyodu, 27-11 önde tamamladı.



İkinci periyodun başında Alp Karahan'ın basketiyle sayı bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin basketlerine engel olamayınca 15. dakikada skor 31-23'e geldi. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-34 önde girdi.



Üçüncü periyoda Ponitka ve Muhammed'in sayılarıyla başlayan ve farkı 14 sayıya (48-34) yükselten Pınar Karşıyaka, 26. dakikaya da 55-47 üstün girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu da 66-55 önde bitirdi.



Son çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 72-63 önde girdiği karşılaşmayı, 78-65 kazandı.