Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final

Salon: DIVS:



Hakemler: Fabiana Matinescu Badalan (Romanya), Janusz Calik (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)



Dinamo Kursk: Cruz 9, Prince 6, McCoughtry 28, Ogwumike 5, Ciak 6, Kirillova 5, Vadeeva 18, Vidmer 6, Logunova 4



USK Prag: Palau 5, Xargay 16, Petrovic 6, Dupree 39, Vaughn 4, Elhotova 6, Steinberga 1, Vyoralova 1, Hanusova 2



1. Periyot: 24-26



Devre: 46-44



3. Periyot: 60-61



Normal süre: 77-77



Beş faulle çıkanlar: 34.09 Vadeeva, 35.55 Ogwumike (Dinamo Kursk), 38.52 Petrovic (USK Prag)



Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk takımı, normal süresi 77-77 biten maçta Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80 yenerek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Fenerbahçe ile Dinamo Kursk, 16 Nisan Pazar günü TSİ 17.00'de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.



Aynı gün TSİ 14.30'da UMMC Ekaterinburg ile USK Prag üçüncülük maçı oynayacak.