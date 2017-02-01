Salon: Le Palacium
Hakemler: Michele Rossi (İtalya), Samira Barrima (Portekiz), Chris Dodds (İskoçya)
ESBVA-LM: Gomis 21, Ayayi, Sy-Diop 2, Gaye 8, Iagupova 18, Bremont 9, Stepanova 7, Naumemko, Amant 6
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 25, Popovic 6, Snytsina 12, Hurst 3, Bahar Öztürk 13, Stankovic 5, Devran Tanaçan, Melike Tuğba Oral 8, Magklara
1. Periyot: 20-13
Devre: 37-35
3. Periyot: 56-53
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın ESBVA-LM takımını 72-71 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor grupta 4. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi 6. kez mağlup oldu.
Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Le PalaciumHakemler: Michele Rossi (İtalya), Samira Barrima (Portekiz), Chris Dodds (İskoçya)ESBVA-LM: Gomis 21, Ayayi, Sy-Diop 2, Gaye 8, Iagupova 18, Bremont 9, Stepanova 7, Naumemko, Amant 6Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 25, Popovic 6, Snytsina 12, Hurst 3, Bahar Öztürk...
Salon: Le Palacium