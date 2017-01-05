Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Prado



Hakemler: Alexandru Olaru (Romanya), Bernard Vassallo (Malta), Robert Hickman (İngiltere)



Bourges Basket: Salagnac 8, Tanqueray 3, Dos Santos 11, Tchatchouang 16, Alexander 8, Johannes 11, Chevaugeon 2, Chartereau 4, Bojovıc 5, Filip



Hatay Büyükşehir Belediyespor: Popovic 4, Bahar Öztürk 13, Tuğba Oral, Snytsina 7, Paris 13, Hurst 5, Stankovic 11, Gamze Takmaz 2



1. çeyrek: 19-13



Devre: 31-26



3. çeyrek: 42-37



Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında, Fransız temsilcisi Bourges Basket'e 68-55 yenildi.



İkişer galibiyeti bulunan takımların mücadelesinde Bourges Basket, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.



İlk periyodu 19-13 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 31-26 önde gitti. Son çeyrek öncesi 5 sayılık farkı (42-37) koruyan Bourges Basket, sahadan da 68-55 galip ayrıldı.



Bourges Basket'ten Tchatchouang, 16 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Paris ise 13 sayı ve 14 ribauntla "double double" yaptı.