Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Lauber Dezsö



Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)



PEAC Pecs: Raksanyi 4, Siksniute 10, Mandic 13, Zele 7, Kuster 17, Juhasz 13, Licskai, Reka Szucs, Furesz 3



Galatasaray: Işıl Alben 2, Deniz Çolakoğlu 2, Pınar Demirok 11, Vitola 12, Jefferson 16, Traore 18, Papova 8, Seda Deniz 2, İrem Naz Topuz



1. Periyot: 11-21



Devre: 31-38



3. Periyot: 51-56



Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 yendi.





Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde kapattı ve soyunma odasına da 38-31 üstün girdi.



İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Galatasaray, 56-51 önde bitirdi. Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Galatarasay, karşılaşmadan 71-67 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Galatasaray'dan Astou Traore olurken, PEAC Pecs adına Jessica Kuster 17 sayı üretti.



Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.