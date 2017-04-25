Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında Nanterre, sahasında Elan Chalon'u 82-79 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



İki Fransız ekibi arasında oynanan ve ilk maçı 58-58 eşitlikle tamamlanan finalin rövanşı, Maurice Thorez Spor Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



İlk çeyreği 31-26 önde bitiren ev sahibi Nanterre, devre arasına da 56-45 üstünlükle gitti.



Elan Chalon, üçüncü çeyrekte farkı indirse de son periyoda 69-68 Nanterre üstünlüğüyle geçildi. Final periyodunda rakibinin skor üstünlüğünü eline geçirmesine izin vermeyen Nanterre, karşılaşmadan 82-79 galip ayrılarak şampiyon oldu.



Nanterre'de 24 sayı, 10 asistlik performans sergileyen Warren, galibiyette başrol oynadı. Elan Chalon'da Clark'ın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.