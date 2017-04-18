Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Fransız ekipleri Elan Chalon ile Nanterre arasındaki FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçı, 58-58 tamamlandı.



Türk hakem Murat Biricik'in de düdük çaldığı finalin ilk karşılaşmasına, Elan Chalon ev sahipliği yaptı.



Nanterre, ilk periyodu 15-15 sonuçlanan mücadelenin ilk yarısını, 41-28 önde kapattı. Son çeyreğe girilirken farkı 8 sayıya (42-50) indiren Elan Chalon'un etkili savunması sayesinde maç, 58-58 sona erdi.



Elan Chalon'da Clark 16 sayı ve Fall 11 sayı 11 ribauntla mücadele etti. Nanterre'de ise Butterfield 15 ve Invernizzi 12 sayı kaydetti.



Nanterre böylece 25 Nisan'da evinde oynanacak rövanş maçı için önemli bir avantaj yakaladı.