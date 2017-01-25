Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Ofer Manheim (İsrail)



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 13, Hayes 21, Eldridge 7, Caloiaro 9, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 10, Burak Can Yıldızlı 4, Ramazan Tekin 4, Mutlu Akpınar 3



Gravelines: Cobbs 11, Henry 17, Gibson 16, Hesson 7, Solomon 4, Pietrus, Raposo 4, Jomby 4, Mokoka 14



1. Periyot: 25-13



Devre: 52-37



3. Periyot: 71-59



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 yendi.



Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grubu 5 galibiyetle lider tamamladı ve organizasyonda son 16 turuna yükseldi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 13-11 önde geçti. Gravelines'ın skor üretmekte zorlandığı kalan bölümde ev sahibi ekip, Tayfun Erülkü ile pota altında, Hayes ve Eldridge ile de dış atışlarda etkili oldu ve ilk çeyreği, 25-13 üstün tamamladı.



Müsabakanın ikinci periyodunda konuk ekip, Raposo ve Mokoka'nın kaydettiği sayılarla 13. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 31-25. Çeyreğin kalan bölümünde yeniden etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-37 önde gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Johnson, Stipanovic ve Eldridge'in sayılarıyla 25. dakikada skordaki farklı üstünlüğünü devam ettirdi: 63-46. Çeyreğin kalan bölümünde özellikle Stipanovic ve Hayes ile etkili olan ev sahibi takım, final periyoduna 71-59 üstün girdi.



Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakadan 87-77 galip ayrıldı.



Demir İnşaat Büyükçekmece'de Hayes, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Gravelines'te ise Henry 17 sayıyla oynadı.