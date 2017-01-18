Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Şahinbey Karataş



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergey Mikhaylov (Rusya), İvan Milicevic (Bosna Hersek)



Gaziantep Basketbol: Rautins 8, Denmon 26, Balazic 11, Cherry 9, Jefferson 17, Emre Özkanlı, Altan Erol 6, Ruzic 12, Berke Sungur 6, Erden Eryüz 5



BC Mures: Popescu 14, Gajovic 12, Djapa 10, Mohammed 23, Kalve 9, Cioacata, Santa, Rosenfeld, Andrei 11



1. Periyot: 33-20



Devre: 51-38



3. Periyot: 83-57



5 Faulle çıkan: 38.06 Balazic (Gaziantep Basketbol)



Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi BC Mures'i 100-79 yendi.



Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra farkı açmaya çalıştı. Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 13 sayı farkla 33-20 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin başında Romanya temsilcisi oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da Gaziantep Basketbol, devreyi 51-38 önde kapattı.



Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son çeyreğe 83-57 üstün durumda girdi.



Skor avantajını son periyotta da koruyan ev sahibi ekip, maçtan 100-79 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi, Gaziantep Basketbol adına 26 sayı üreten Denmon oldu.